Подмосковье 17 февраля 2023, 21:01 Роботизированную систему установили на ферме в Серебряных Прудах благодаря областной субсидии Публичное достояние

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На ферме в Серебряных Прудах процесс дойки коров стал полностью автоматизированным. В прошлом году предприятие при поддержке Минсельхоза Московской области получило субсидию на приобретение роботизированной системы.

В итоге коровы стали давать больше молока.

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«В прошлом году данное хозяйство при поддержке Минсельхоза Московской области получило субсидию на роботизированную ферму, данные агрегаты были установлены. Роботы рассчитаны на 140 голов», — сказал глава г. о. Серебряные Пруды Олег Павлихин.

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Сельхозпредприятие в Серебряных Прудах работает уже 14 лет. На ферме содержат 950 голов, 350 из них — дойное стадо.

Особенность фермы в том, что телят здесь с самого рождения содержат на улице. Это помогает вырастить здоровых животных. Спустя четыре часа после рождения малышей отправляют на улицу. Здесь у каждого свой домик, сухая подстилка, а в меню — кефир. И у такого метода масса плюсов. Иммунитет у телят отменный, массово, как в закрытом помещении фермы, молодняк не болеет. Спасибо свежему воздуху. И еще один немаловажный плюс — это прибавка в весе. На треть больше, чем при обычном содержании.

«Когда перешли на холодный метод содержания, отход по телятам стал меньше, то есть телята более здоровые, крепкие. Свежий воздух, у них там создается микроклимат в каждом домике», — рассказал генеральный директор ООО «Клемово» Алексей Тюнин.

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