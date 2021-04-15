Робота-спасателя создали в Дубне

В лаборатории виртуальной и дополненной реальности Института системного анализа и управления в Дубне собрали робота-спасателя. Корреспондент «360» решила проверить изобретение на себе.

Робота, похожего на луноход, собрали изобретатели под руководством Льва Теряева в лаборатории виртуальной и дополненной реальности Института системного анализа в Дубне. Изначально машина не предназначалась для спасения людей. Ученые разрабатывали мультифункциональную платформу для аграриев.

У нас был грант на автоматизацию сельхозтехники, в рамках гранта нужно было автоматизировать большой трактор. Чтобы не тестировать все на большом тракторе, мы решили собрать вот такую платформу на аккумуляторах и на ней тестировать беспилотную систему Лев Теряев руководитель лаборатории виртуальной и дополненной реальности

На двухэтажной конструкции установлены две камеры: одна собирает данные для нейросети, другая служит «глазами» для пилота. Он может управлять машиной с ноутбука или телефона. Оказалось, платформа универсальная. Ее решили переделать в робота-спасателя. По сути, он работает как тягач.

«Она может подъехать к солдату и вытащить его из-под пуль, есть внизу платформа, на которую можно поставить руки-манипуляторы», — объяснил Лев Теряев.

Источник фото: телеканал «360»

За платформу нужно уцепиться — и она будет тянуть бойца. Но как устройство найдет пострадавшего? Все просто — с помощью трекера, закрепленного на униформе. Он же и подаст сигнал, если боец будет ранен. Дальше в дело вступит нейросеть, которую, кстати, сейчас дорабатывают. Стокилограммовый робот пока еще не очень хорошо распознает объекты.

«У нас используется нейронная сеть для определения препятствий, пока что определяются люди», — сказал зав. лабораторией виртуальной и дополненной реальности Института системного анализа и управления Владислав Азаров.

Изобретение осталось обшить пуленепробиваемыми панелями, чуть доработать и можно запускать в производство. Причем использовать его можно будет не только во время боевых действий, а например, и в работе МЧС. Себестоимость робота — всего 50 тысяч рублей.