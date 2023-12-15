Подмосковье 15 декабря 2023, 13:48 Робота из Подмосковья представят на международном чемпионате Телеканал «360»

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Финал международного чемпионата «Битва роботов» пройдет в Москве 16 декабря. Подмосковная команда Istok Robotics представит робота Redhorn, который уже достойно показал себя на предыдущих этапах соревнований.

Участники из России, Китая, Индии и Турции представят свои разработки на чемпионате. Redhorn — это мини-танк, который весит более 100 килограммов и может развивать скорость до десяти километров в час. Он также владеет ниндзюцу и приемами дзюдо.

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Полуфинал-финал «Битвы роботов» пройдет в формате плей-офф. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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