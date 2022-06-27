Робот принял сотни звонков от желающих работать в ЦППК в Подмосковье

Виртуальный рекрутер «Вера» обработал 469 звонков от желающих трудоустроиться в Центральную пригородную пассажирскую компанию. Большинство из них пожелали работать билетным кассиром.

Работать в кассах ЦППК захотели 165 человек. На втором месте по популярности должность машиниста электропоезда — таких запросов было 90. Третье место занял кассир-контроллер, собрав 67 заявок. Благодаря виртуальному помощнику в компанию уже приняли на работу 288 человек.

Робот умеет вести диалог: проводит небольшое интервью, уточняет образование, опыт работы и желаемую должность. Затем информация передается специалисту отдела управления персоналом. Он выбирает подходящих кандидатов и связывается с ними. «Вера» работает круглосуточно на нескольких параллельных линиях. Помощница способна обрабатывать до трех тысяч звонков в месяц. Способности робота испытали уже более 20 тысяч соискателей.