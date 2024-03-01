Подмосковье 01 марта 2024, 14:10 Робот Светлана приняла почти 1,2 миллиона звонков жителей Подмосковья с начала года Unsplash

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Жители Подмосковья могут вызвать врача на дом или записаться на прием при помощи робота Светланы. Голосовым помощником с начала года воспользовались почти 1,2 миллиона раз.

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта принимает звонки по телефону 122. Робот может записать на прием, вызвать врача на дом, а также пригласить на диспансеризацию и напомнить о визите к специалисту.

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По этому номеру также можно оставить заявку на получение информации о состоянии родственника.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, робот также сделал более 650 тысяч исходящих звонков с начала года

«С начала года она обработала почти 1,2 миллиона входящих звонков, а также сделала более 650 тысяч — исходящих. Она приглашала жителей региона на диспансеризацию, в том числе углубленную, а также рассказывала о возможности купить лекарственный препарат с доставкой на дом», — сказала она.

Записаться на прием к врачу жители также могут через «Госуслуги», информат в поликлинике или через Telegram-бот Денис.

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