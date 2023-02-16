Подмосковье 16 февраля 2023, 10:11 Робот Светлана помог оценить работу скорой помощи Подмосковья свыше 3 тысяч раз за январь

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За январь жители Подмосковья оставили 3482 оценки скорой помощи через робота Светлану. Их использовали для составления рейтинга бригад. Лучших наградили в подстанции Химок.

На основании рейтинга выбрали по 10 лучших сотрудников в номинациях «Лучший врач», «Лучший фельдшер», «Лучшая медицинская сестра / медицинский брат» и «Лучший водитель».

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Робот Светлана звонит пациентам на следующий день после обращения в службу. Она просит оценить работу бригады по пятибалльной шкале.

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