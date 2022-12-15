15 декабря 2022, 13:06
Робот Светлана помог 740 тысячам пациентов с хроническими заболеваниями записаться в поликлиники Подмосковья
Более 740 тысяч жителей Подмосковья с хроническими заболеваниями пригласили на прием в поликлиники Подмосковья с помощью робота. Система напомнила о необходимости посетить врача тем, кто более двух лет не показывался специалистам.
«Пациентам с хроническими заболеваниями важно наблюдаться у врача. Медицинский специалист держит под контролем развитие болезни, назначает дополнительную диагностику и при необходимости корректирует лечение и выписывает лекарственные препараты», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.С помощью робота в поликлинику приглашают пациентов, перенесших инсульт и инфаркт, острый коронарный синдром. Напоминают о необходимости посетить врача и людям с гипертензией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и другими хроническими патологиями.
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Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг или в инфомате в поликлинике.
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Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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