Подмосковье 15 декабря 2022, 13:06 Робот Светлана помог 740 тысячам пациентов с хроническими заболеваниями записаться в поликлиники Подмосковья Unsplash

Читать 360tv в

Более 740 тысяч жителей Подмосковья с хроническими заболеваниями пригласили на прием в поликлиники Подмосковья с помощью робота. Система напомнила о необходимости посетить врача тем, кто более двух лет не показывался специалистам.

«Пациентам с хроническими заболеваниями важно наблюдаться у врача. Медицинский специалист держит под контролем развитие болезни, назначает дополнительную диагностику и при необходимости корректирует лечение и выписывает лекарственные препараты», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг или в инфомате в поликлинике.

Реклама

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».