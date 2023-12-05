Подмосковье 05 декабря 2023, 11:07 Робот Светлана обработала свыше 6 миллионов звонков от жителей Подмосковья с начала года Unsplash

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Робот Светлана обработала свыше шести миллионов звонков в Подмосковье с начала года. голосовой помощник может вызвать врача на дом, записать пациента на прием или пригласить на диспансеризацию.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, робот Светлана также напоминает о необходимости посетить врача, а также следит за качеством работы скорой. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, одновременно голосовой помощник может принимать 600 звонков. Чаще всего она справляется без оператора.

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«Робот Светлана стала первым этапом внедрения искусственного интеллекта в сферу здравоохранения региона. Сначала она работала на прием вызов врача на дом или запись к специалистам, постепенно мы расширяли ее функционал. В этом году голосовая помощница обработала более шести миллионов звонков», — добавила Светлана Стригункова.

Записаться на прием к врачу жители могут по телефону 122, а также через «Госуслуги», информат в поликлинике и Telegram-бот Денис.

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