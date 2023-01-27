Подмосковье 27 января 2023, 14:55 Робот Светлана начал записывать жителей Подмосковья на диспансеризацию и в кабинет льготных лекарств

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Функционал голосового помощника Светлана расширился. Теперь робот может записать жителей Московской области на диспансеризацию и в кабинет выписки льготных лекарств.

Ранее с помощью голосового помощника на основе искусственного интеллекта можно было вызвать врача на дом и записаться на вакцинацию или к специалисту.

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«На сегодняшний день голосовой помощник самостоятельно обрабатывает 55% всех входящих звонков», — заявила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Робот Светлана способен распознавать речь человека. Пациенту необходимо назвать номер полиса ОМС и желаемую услугу, а голосовой помощник предложит свободные окошки.

Перед оформлением записи важно быть прикрепленным к больнице Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион продолжит внедрять искусственный интеллект для улучшения уровня жизни в 2023 году. Его активно применят в сферах общественного транспорта, уборки дворов, вывоза мусора и медицины.

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