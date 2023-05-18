Подмосковье 18 мая 2023, 09:08 Робот-рекрутер Вера проконсультировала 4 тысячи кандидатов в ЦППК за год АО "Центральная ППК"

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За год робот-рекрутер Вера провела консультации для четырех тысяч соискателей ЦППК. Их общая продолжительность превысила 12 тысяч минут.

Как рассказали в компании, робот Вера анализирует речь и отвечает соискателям. Это позволяет сэкономить до 60% времени HR-специалиста. Виртуальный помощник подключился к подбору персонала ЦППК в 2018 году, когда компания готовила к запуску первые два диаметра.

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«В среднем один диалог Веры с соискателем длится около 3 минут и содержит 7-10 ключевых вопросов. За это время робот определяет соответствие кандидата основным требованиям вакансии и при положительном решении назначает дату собеседования с нашими сотрудниками», — отметил начальник отдела управления персоналом Евгений Шестухин.

Сейчас в ЦППК трудятся 9,6 тысячи специалистов, из которых 1,3 тысячи — машинисты и столько же — их помощники. Для работы МЦД-3 и МЦД-4 компания возьмут на работу еще 700 помощников и обучит более 300 машинистов.

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