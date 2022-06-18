Сбор дикорастущих растений позволит семьям в регионах за сезон заработать на новый автомобиль. Такую продукцию реализуют на маркетплейсе «Цифровая платформа дикоросы», который трансформировался в агропромышленный парк Organic Vill в Пушкино. Об этом в интервью «360» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков.

Агропромышленный парк расположился на территории предприятия, которое занимается переработкой кедровых орехов, грибов, ягод, меда и других полезных органических продуктов.

«Наш агропромпарк объединяет в себе физическую инфраструктуру, производство, выставочный зал. И самое главное — это люди, это наши компетенции. Мы сейчас агрегируем продукции практически со всей территории России», — рассказал Рудаков.

Объемы заготовки составляют порядка 40 миллиардов рублей, сообщил президент союза.

Может быть, это небольшая сумма по меркам страны, но это деньги, которые люди получают в деревнях, селах. Потому что никакого робота, никакой комбайн не пустишь в лес грибы собирать. Это наша территория, наша экология. Мы на сегодня освоили только, по разным оценкам, 5–7% от тех природных ресурсов, которые мы можем без вреда для природы извлечь Юрий Рудаков.

По его словам, они рассчитывают на десятикратный рост объемов заготовки. За счет не только новых предприятий, но и развития сел и деревень, которые имеют потенциал.

«Дикорастущее сырье есть во всех регионах, где люди могут заготовить так, чтобы, например, купить новый автомобиль, — это Сибирь, Урал, Дальний Восток. Наверное, в первую очередь это кедровые орехи. Семья за сезон может как минимум заработать 1,5 миллиона рублей», — сообщил президент «Национального экоресурса».

Рудаков рассказал, что в 2021 году был огромный урожай лисичек. По его словам, люди в Брянской, Калужской областях, если не ленились, могли около миллиона рублей заработать.