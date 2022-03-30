Робот «Гурман» начал сортировать отходы на КПО «Восток» в Подмосковье

Твердые бытовые отходы теперь сортирует робот «Гурман». Он смонтирован и установлен в кабине контроля качества КПО «Восток», где происходит ручная досортировка полимеров.

После отбора всего пластика оптическим сортировщиком сюда попадают пластиковые бутылки из-под воды, молока, подсолнечного масла, а также там оказывается одноразовая посуда, указано в пресс-релизе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Из этих фракций вторсырья робот отбирает одноразовую посуду. Также «Гурман» фиксирует и аккумулирует статистику по всем полимерам, движущимся в это время мимо него по конвейерной ленте.

«Все, что не попало в землю, все пошло на вторичную переработку. Мы тем самым уменьшаем захоронение на наших чашах — специализированных объектах, построенных по самым современным технологиям», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. По его словам, отбор пластика, полимеров с последующей их отправкой на переработку в значительной мере улучшает экологическую обстановку. Он отметил, что пластик и пластиковые бутылки разлагаются до 800 лет

«От 15 до 37 фракций мы разделяем на наших 11 современных КПО, пришедших на смену 39 закрытым полигонам ТБО, и затем отправляем на вторичную переработку», — добавил Велиховский.

Для распознавания отходов робот использует искусственный интеллект. Нейронная сеть легко отличает бутылку из-под воды от бутылки из-под подсолнечного масла, опираясь на визуальный образ. «Гурман» невосприимчив к загрязненности фракций, цвету конвейерной ленты и условиям освещения. В первые дни работы чистота сортировки составила порядка 98%. «Гурман» может заменить до двух человек в зависимости от условий работы. Он отбирает 70 единиц фракций в минуту, в то время как человек только 30.

Достаточно проста и конструкция робота: на конвейер устанавливается несущая рама с оградительными элементами, две высокоскоростные камеры и специальное освещение. В круглосуточном режиме проводится мониторинг работы каждой камеры. Разработчиком робота стала московская компания Nevlabs.

Работы по внедрению робота в процесс сортировки велись с прошлого года, сейчас «Гурман» работает в тестовом режиме. Привлечение искусственного интеллекта к сортировке отходов стало еще одним шагом вперед КПО Восток на пути увеличения глубины выборки и направления вторсырья на переработку.