Подмосковье 13 декабря 2022, 17:11 Робот для обучения врачей появился в МОНИКИ

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Врачи МОНИКИ пройдут обучение и аккредитацию у робота на основе искусственного интеллекта. «ВиртуБот» одновременно выполняет функции пациента и независимого эксперта.

«В МОНИКИ находится главный симуляционный центр Подмосковья, где проводится обучение или аккредитация медицинских специалистов со всего региона. Поэтому особое внимание уделяется его техническому оснащению. Новый робот обладает множеством сценариев по разным патологиям, а также возможностью создавать собственные сценарии на любые клинические темы», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

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«ВиртуБот» может проанализировать беседу с врачом и оценить, насколько точно поставлен диагноз. Он также проверяет правильность назначенного лечения. Робот обладает расширенной самообучающейся нейросенсорной сетью, что позволяет ему вести с собеседниками полноценный диалог.

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На приеме у врача робот воссоздает поведение пациента до мельчайших подробностей, включая всевозможные эмоции. В конце каждого обследования испытуемый получает результаты со статистикой и советами по улучшению результатов.

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