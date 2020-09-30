Робот Алеша раздал бесплатные маски пассажирам МЦД

Робот Алеша и телеканал «360» напомнили жителям Подмосковья о масочном режиме. Популярный механический друг бесплатно раздал средства защиты от коронавируса пассажирам МЦД.

Робот Алеша стал пассажиром МЦД. Он передвигался по вагонам, раздавал всем желающим бесплатные маски и рассказывал об их пользе.

Факт важности масок в качестве защиты от коронавируса доказан. На эту тему есть множество статей и заметок. Если коротко, их эффективность составляет не менее 90%. Вирус есть в частицах влаги, которая выделяется при дыхании зараженного человека. Если вы без маски — заражение практически неизбежно. Например, за рубежом о масках с весны не забывают.

Возможно, одна из причин этому — крупные штрафы. В пересчете на рубли — суммы доходят до десятков тысяч. Санкция в Москве и Московской области за нахождение в общественном транспорте без маски — пять тысяч рублей.