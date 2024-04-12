Подмосковье 12 апреля 2024, 12:25 Ряды волонтеров пополнили 11 юных жителей Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Торжественная церемония посвящения юных жителей в ряды волонтерского движения состоялась в Солнечногорске. Одиннадцати юношам и девушкам вручили волонтерские книжки и памятные подарки.

Ребят поздравил директор молодежного центра «Подсолнух» Владимир Царев. После награждения активисты дружно произнесли клятву, подтверждая свое намерение продолжать помогать другим и делать добро. Все они уже успели проявить свою социально-гражданскую активность при подготовке и проведении различных волонтерских акций.

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«Волонтерство — это не просто помощь в то или иное время, это способность видеть проблемы и стремиться их решить. Напомню, что в период пандемии они одни из первых, кто протянули руку помощи, развозили лекарства и продукты тем, кто в этом нуждался. А с начала специальной военной операции и по сегодняшний день взяли на себя заботу о семьях мобилизованных, участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам, а также плетут маскировочные сети и делают окопные свечи», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Всего в городском округе Солнечногорск в движении «Волонтеры Подмосковья» задействовано более 400 человек разных возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

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