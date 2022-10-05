Ряды «Орлят России» пополнили школьники из Котельников | 360°

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Ряды «Орлят России» пополнили школьники из Котельников

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05 октября 2022, 01:31

Ряды «Орлят России» пополнили школьники из Котельников

Более 30 школьников из Котельников вступили в ряды отряда «Орлята России»

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В ряды «Орлят России» вступили более 30 ребят из школ Котельников. Торжественное обещание, значок отличия и российский триколор — ученики третьего класса теперь «Орлята».

Программа «Орлята России» стартовала в 2021 году. Ее главная задача — сделать учеников начальной школы социально активными. Дети смогут раскрыть свои таланты во многих направлениях. Орлята-хранители, например, занимаются изучением истории страны, а эрудиты — конструируют роботов. Кроме этого, ребята смогут посвятить себя творчеству, спорту, экологии и добровольчеству.

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«Я бы, наверное, хотела заниматься творчеством: лепить из пластилина, рисовать, делать из глины какие-то работы, я бы все-таки этим занялась», — рассказала о своих планах ученица третьего класса.

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Раскрывать свои таланты ребята будут в течение учебного года после уроков. Вместе с учителями их ждут увлекательные занятия, экскурсии и встречи с интересными людьми.

А для школьников, увлекающихся современными технологиями, до 16 октября будет доступен урок об искусственном интеллекте. Пройти его можно по ссылке.

Авторы:

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