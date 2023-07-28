Подмосковье 28 июля 2023, 05:30 Ряд поездов Горьковского направления будут следовать укороченными маршрутами с 31 июля Минтранс Подмосковья

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Часть поездов Горьковского направления будут курсировать укороченными маршрутами с 31 июля до запуска МЦД-4. Корректировки внесли в расписание из-за реконструкции Курского вокзала, сообщили в Минтрансе Московской области.

«В это время для 50% поездов конечной/начальной станцией станут Нижегородская и Серп и Молот вместо Курского вокзала. Интервал движения от/до Курского вокзала будет увеличен до 20 минут, на Горьковском направлении интервал движения в целом сохранится», — пояснили в ведомстве.

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Для пересадки на Калининскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро пассажиры смогут воспользоваться станцией Серп и Молот. Пересесть на МЦК и метро можно со станции Нижегородская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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