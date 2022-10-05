Рябиновая аллея появилась в поселке Белоомут в Луховицах | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 15:19 Поделиться Telegram

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Viber Рябиновая аллея появилась в поселке Белоомут в Луховицах

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Сотрудники Луховицкого лесничества вместе с представителями территориального отдела Луховиц и работниками коммунальных служб решили озеленить поселок Белоомут. Там на одной из центральных улиц, прямо возле детской площадки, оказались посажены 14 саженцев рябины, которые привезли из питомника.

«Озеленение улиц нашего поселка стало уже доброй традицией. К посадке деревьев всегда присоединяются местные жители, которые бережно и с особым вниманием относятся к посадкам, ухаживают и следят за ними», — прокомментировал старший участковый лесничий Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» Владислав Корнеев.

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Леса занимают почти половину земель Подмосковья, некоторые из них находятся в том числе и в черте подмосковных городов. Главная задача — сделать их максимально комфортными для посетителей, однако при этом не нанести вред природе. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в ближайшие годы в Подмосковье преобразятся как минимум 50 лесопарков.

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