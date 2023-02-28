Подмосковье 28 февраля 2023, 11:07 Рижский вокзал закроют на ремонт с 1 марта

Читать 360tv в

Пассажиров подмосковных электричек предупредили о закрытии Рижского вокзала на ремонт. Здание не будет работать в течение шести месяцев начиная с 1 марта.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что Рижский вокзал закроют на ремонт и обновление инфраструктуры для запуска МЦД. В связи с этим с 1 марта поезда ЦППК не будут производить посадку и высадку пассажиров на платформах вокзала.

Реклама

Электрички продолжат останавливаться на платформе Рижская МЦД-2, которая находится недалеко от вокзала и станции метро «Рижская». Поезда МЦД-2 и дальнего пригорода будут следовать в сторону Курского вокзала, а часть маршрутов укоротят до станции Стрешнево. «Ласточки» из Москвы в Муравьева будут ходить от и до Курского вокзала.

Реклама

Подробную информацию и актуальное расписание можно узнавать на сайте компании ЦППК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству метро в регионе. В 2023 году откроют станцию «Физтех» в Долгопрудном.