Подмосковье 21 апреля 2023, 22:53 Рижский вокзал закроет доступ пассажирам с 24 апреля по 31 августа Источник: "Московская Железная дорога"

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Рижский вокзал временно приостановит работу с пассажирами. Для них остановочный пункт закроется с 24 апреля по 31 августа, сообщили в минтрансе Московской области.

Временная мера связана с перенаправлением пассажиропотока на Рижская МЦД-2. Работы проводят в рамках подготовки к запуску МЦД-4.

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В этот период все системы здания будут по-прежнему работать. Также будет функционировать детский культурный центр «Паровозик Рижик» и выставочный комплекс ОАО «РЖД».

Открытие вокзала планируется 1 сентября.

Масштабная реконструкция станции Москва-Рижская началась 1 марта 2023 года. На Рижском вокзале построят две новые платформы и кассовый павильон для пригородных поездов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к запуску МЦД-3 в Люберцах откроют безопасный ж/д переход. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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