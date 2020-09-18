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    18 сентября 2020, 16:04

    Подмосковные граффитисты сделали рисунки в поддержку окружающей среды

    Анастасия Аброськина

    Фестиваль граффити, посвященный охране окружающей среды, состоялся в подмосковном Домодедове. Провели его в парке культуры и отдыха «Елочки». Свои работы там представили восемь художников. Организацию взяли на себя активисты областной «Молодой гвардии».
    Подмосковные граффитисты сделали рисунки в поддержку окружающей среды | Изображение 1

    Они сотрудничают с творческой молодежью, заинтересованной в граффити, уже более двух лет. Тогда все началось с проекта «Лица Подмосковья», а теперь — «Стены смыслов».

    Как рассказал лидер областного отделения Александр Толмачев, подмосковная «Молодая гвардия» организовала это мероприятие впервые.

    Стараемся охватить всю Московскую область как в плане привлечения художников, так и расположения объектов, которые украшают граффити. Парк культуры и отдыха мы выбрали неслучайно. Это живописный уголок природы, поэтому тема сохранности окружающей среды здесь особенно актуальна

    Александр Толмачев.
    Подмосковные граффитисты сделали рисунки в поддержку окружающей среды | Изображение 2

    Он добавил, что теперь жители Домодедова прогуливаются мимо рисунков и делают яркие фотографии на их фоне. Это, по словам Александра, признак того, что задумка удалась.

    Принять участие в фестивале могли все желающие: регистрация была открытой. Ребята нашли новые знакомства и обменялись опытом.

    Активисты «Молодой гвардии» оплатили краски, а мастерам не потребовалось вносить материального вклада. Это стало шансом показать себя всем, кто этого хотел.

    Подмосковные граффитисты сделали рисунки в поддержку окружающей среды | Изображение 3

    Мы открыты для сотрудничества и для поиска новых объектов, которые, благодаря граффити, удастся наполнить смыслом. Уже поступили предложения провести такие же фестивали в других подмосковных округах — например, в Реутове

    Александр Толмачев.

    На фестивале гости не только увидели рисунки, но и поиграли в настольный теннис. Также приняли участие в мастер-классах по рисованию, а для детей молодогвардейцы организовали конкурс рисунков мелом на асфальте.

    Подмосковные граффитисты сделали рисунки в поддержку окружающей среды | Изображение 4

    Ранее проект участницы объединения Анастасии Котельниковой выиграл грант от Росмолодежи на форуме «Территория смыслов». Она поделилась, насколько важно поддержать художников.

    Мы определили приоритетные направления рисунков в стиле стрит-арт на тему экологии для размещения в городах. А также на фоне пандемии мы создали серию рисунков в знак благодарности врачам

    Анастасия Котельникова.

    А еще часть рисунков приурочили к 75-й годовщине Победы. Все это объединило свыше 200 художников и 50 команд, работающих над проектами стрит-арт рисунков.

    Подмосковные граффитисты сделали рисунки в поддержку окружающей среды | Изображение 5

    Кроме того, активисты провели сотню субботников и установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Они создали рисунки, призывающие беречь природу.

    Новости SMI.FM