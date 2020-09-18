Подмосковные граффитисты сделали рисунки в поддержку окружающей среды

Фестиваль граффити, посвященный охране окружающей среды, состоялся в подмосковном Домодедове. Провели его в парке культуры и отдыха «Елочки». Свои работы там представили восемь художников. Организацию взяли на себя активисты областной «Молодой гвардии».

Они сотрудничают с творческой молодежью, заинтересованной в граффити, уже более двух лет. Тогда все началось с проекта «Лица Подмосковья», а теперь — «Стены смыслов».

Как рассказал лидер областного отделения Александр Толмачев, подмосковная «Молодая гвардия» организовала это мероприятие впервые.

Стараемся охватить всю Московскую область как в плане привлечения художников, так и расположения объектов, которые украшают граффити. Парк культуры и отдыха мы выбрали неслучайно. Это живописный уголок природы, поэтому тема сохранности окружающей среды здесь особенно актуальна Александр Толмачев.

Он добавил, что теперь жители Домодедова прогуливаются мимо рисунков и делают яркие фотографии на их фоне. Это, по словам Александра, признак того, что задумка удалась.

Принять участие в фестивале могли все желающие: регистрация была открытой. Ребята нашли новые знакомства и обменялись опытом.

Активисты «Молодой гвардии» оплатили краски, а мастерам не потребовалось вносить материального вклада. Это стало шансом показать себя всем, кто этого хотел.

Мы открыты для сотрудничества и для поиска новых объектов, которые, благодаря граффити, удастся наполнить смыслом. Уже поступили предложения провести такие же фестивали в других подмосковных округах — например, в Реутове Александр Толмачев.

На фестивале гости не только увидели рисунки, но и поиграли в настольный теннис. Также приняли участие в мастер-классах по рисованию, а для детей молодогвардейцы организовали конкурс рисунков мелом на асфальте.

Ранее проект участницы объединения Анастасии Котельниковой выиграл грант от Росмолодежи на форуме «Территория смыслов». Она поделилась, насколько важно поддержать художников.

Мы определили приоритетные направления рисунков в стиле стрит-арт на тему экологии для размещения в городах. А также на фоне пандемии мы создали серию рисунков в знак благодарности врачам Анастасия Котельникова.

А еще часть рисунков приурочили к 75-й годовщине Победы. Все это объединило свыше 200 художников и 50 команд, работающих над проектами стрит-арт рисунков.

Кроме того, активисты провели сотню субботников и установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Они создали рисунки, призывающие беречь природу.