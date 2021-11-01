Рисунки сказочных персонажей «залечили» трещины в поврежденных деревьях Реутова
Рисунки сказочных героев стали новым защитным слоем на поврежденных деревьях Реутова
Рисунки сказочных героев появились на деревьях в Реутове благодаря экологической акции. Краски нанесли только на поврежденные участки — там, где ствол остался без коры или образовались трещины и дупла.
Это экологическая акция «ПаркАрт». В Реутове ее участниками стали Центральный городской парк и парк «Фабричный пруд».
Рисунки не просто добавляют красок, но и помогают защитить раненые деревья. Это отметила заведующая подразделением по эксплуатации парков в городском округе Мария Никитина.
Художники рисуют только на тех деревьях, где образовались морозобойные трещины, дупла или участки ствола без коры. Их обрабатывают специалисты-дендрологи
В результате на участках появляется гладкая поверхность. На нее наносят акриловые краски.
«Они создают дополнительный защитный слой на дереве и препятствуют проникновению влаги, бактерий, паразитов», — объяснила Никитина. ⠀
Впервые такая акция состоялась в 2016 году в Измайловском парке Москвы. Затем она нашла отклик в социальных сетях и художественных сообществах.
За это время в рамках акции «ПаркАрт» создали не менее 150 рисунков зверей, эльфов, птиц, репродукций работ известных художников.