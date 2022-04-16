Раменский городской округ присоединился к акции «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, которую поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение всего дня родители и школьники приносили в пункты приема игрушки, канцелярские принадлежности, памперсы и еще много всего нужного для тех, кому сейчас так нужна помощь.

Родители и дети приносят в пункты сбора игрушки, книги, канцелярские принадлежности, памперсы и средства личной гигиены. Люди приходят в течение всего дня. Педагоги не успевают сортировать вещи по коробкам.

«Мы говорим о том, что мы вместе, мы готовы помогать, мы неравнодушны и это самое главное», — сказала председатель комитета по образованию администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.

Самая трогательная часть посылок — это письма и рисунки ребят. На них изображены голуби мира, российские солдаты, участвующие в спецоперации и планета Земля.

Школу № 15 сегодня посетил и глава Раменского городского округа Виктор Неволин. Он принес упаковки питьевой воды — это одна из самых необходимых вещей в ДНР и ЛНР.

«На территории Раменского городского округа работает несколько пунктов приема, практически в каждой школе, а школ у нас более 50, поэтому в каждой школе происходит такое доброе дело», — поделился он.

Акцию «Доброе дело» предложили провести ученики гимназии имени Примакова. Ребята рассказали о своей инициативе губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Он поддержал школьников и призвал присоединиться к акции и другие регионы. К проекту быстро подключились все школы Подмосковья. Всего за неделю ребята собрали 130 тонн гуманитарной помощи. Первая фура с грузом ушла сегодня в Донбасс из распределительного пункта, расположенного в Домодедове.