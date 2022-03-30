«Рисунки и мыло ручной работы». Активисты из Балишихи подготовили презенты раненым военнослужащим

Обвести по контуру нарисованную планету — задача не из простых. Сделать все хочется идеально. Ведь эти работы отправятся к раненым бойцам, которые сейчас лежат в главном госпитале национальной гвардии. На плакате вокруг Земли голуби как символ мира. Подарки готовят активисты досугово-профилактического центра «Семья» и студенты Балашихинского техникума. Большой плакат — совместная импровизация всех ребят и педагогов.

Одни подарки для души, другие для пользы. В силиконовые формочки отправляются заготовки для мыла. Ручная работа начинающих мыловаров тоже отправится к бойцам.

«Мы стараемся делать что-то очень нужное в обиходе. Это может быть в форме сердечка мыло, какое-то мыло будет с надписью „ручная работа“. То есть, все, что нужно будет в обиходе для госпиталя, чтобы они могли этим воспользоваться. Не просто подарить и красиво положить, а чтобы могли воспользоваться им», — рассказала педагог-организатор досугово-профилактического центра «Семья» Лариса Амирджанян.

В ближайшие дни ребята соберутся еще раз, чтоб пополнить коллекцию презентов. И после рисунки, открытки и мыло ручной работы отвезут военнослужащим в госпиталь на территории дивизии Дзержинского.