Риск загрязнения реки Сетуни предотвратили в Одинцове | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 17:08)

Риск загрязнения реки Сетуни предотвратили в Одинцове

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Сброс сточных вод в реку Сетунь предотвратили в Одинцове. По сообщению Минэкологии Подмосковья, стоки сливались из канализации на водосборную площадь водоема. Нарушения устранили, и теперь природе ничего не угрожает.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, сброс стоков обнаружили в Кубинке. После предостережения аварию ликвидировали, а коллектор промыли и восстановили его работоспособность.

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«В результате нештатной работы самотечного коллектора, проложенного от жилых домов по Можайскому шоссе к очистным сооружениям, сточные воды изливались из колодца на водосборную площадь реки Сетунь», — рассказал он.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о высоком запросе у жителей Подмосковья на благоустройство парков в лесах. Он отметил, что эту работу важно продолжать.

Одинцово

Минэкологии Подмосковья

Экология

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