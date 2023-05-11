11 мая 2023, 11:49
Ригу усадьбы Большие Вяземы отреставрируют в Одинцове
Ригу в усадьбе Большие Вяземы отреставрируют в Одинцове. Это одноэтажное здание, которое служило для сушки снопов, а затем было перестроено под баню.
Рига была построена в конце XVIII века. Это здание с двускатной крышей с двумя фронтонами на торцевых фасадах. Изначально пристройка служила для хранения снопов, а в советское время его переоборудовали в баню. Фасады частично сохранили первоначальный декор.
Реставрационные работы на объекте начались в 2022 году. Новое разрешение позволит восстановить интерьер, а также приспособить здание для современного использования.
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