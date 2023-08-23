23 августа 2023, 15:50
Риэлторам напомнили о приложении «Подмосковные стройки» для безопасных сделок
Главгосстройнадзор Московской области порекомендовал риэлторам и агентствам недвижимости использовать приложение «Подмосковные стройки» при оформлении сделок с квартирами. Этот сервис позволит сделать покупку квартиры более безопасной.
С мая 2023 года пользователи задали более трех тысяч вопросов голосовому помощнику Алисе об объектах жилой недвижимости. Люди спрашивали о договорах долевого участия и эскроу-счетах.
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С сентября в приложении появится информация о школах, детских садах и поликлиниках. Местные жители смогут узнать их местоположение и статус готовности к сдаче в эксплуатацию. Эти данные помогут покупателям жилья оценить уровень развитости социальной инфраструктуры в районе строящегося дома.
Московская область первой в России внедрила голосового помощника в приложение. Задать вопросы Алисе можно с мобильного телефона, компьютера или «умной колонки».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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