Подмосковье 07 июня 2023, 16:16 Результаты по 7 предметам ОГЭ озвучили в Подмосковье

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Девятиклассники Московской области могут узнать результаты некоторых ОГЭ. Ознакомиться с баллами можно на сайте Регионального центра обработки информации. Оценки также можно узнать у классного руководителя.

«У девятиклассников подмосковных школ в самом разгаре экзаменационный период, в этом году в аттестации участвуют более 85 тысяч школьников. Некоторые результаты уже стали известны: оценки по истории, физике, обществознанию, информатике, биологии, географии и химии выставлены», — сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

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Чтобы войти в личный кабинет на сайте РЦО, необходимо указать фамилию, имя и отчество, а также номер и серию паспорта. Результаты экзаменов появляются в системе в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие Подмосковья. По словам главы региона, Московская область — это, прежде всего, люди, которые живут в городах, работают на известных предприятиях, в школах и больницах.

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