Подмосковье 30 ноября 2022, 20:26 Результаты кадастровой оценки участков утвердили в Подмосковье

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В Подмосковье утвердили результаты государственной кадастровой оценки. Ее за последнее время прошли 4,1 миллиона земельных участков, которые находятся в регионе. Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Подмосковья, результаты будут вступать в силу с 1 января следующего года.

«В утвержденном отчете более 4,1 земельных участков. Результаты проведения оценки объектов недвижимости лягут в основу расчета налогов за земельные участки в 2024 году», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В том случае, если кадастровая стоимость участков по новой оценке несколько выше, чем прошлая, то налоги пока будут формироваться на основе прежней стоимости. Цену образуют такие факторы, как близость к российской столице, качество дорог и трасс, стоимость домов, качество коммуникаций, транспортное местоположение и многое другое.

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Распоряжение № 15ВР-2452 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости» официально опубликовано в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», на портале правительства Московской области и сайте Министерства имущественных отношений Московской области.