Результаты госпрограмм Подмосковья оценили по итогам 2021 года

Пять государственных программ признаны наиболее эффективными по результатам их реализации в 2021 году, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина. По ее словам, эффективность определяется каждый год. Есть специальный алгоритм, чтобы рассчитывать результативность по итогам года.

За прошлый год самыми эффективными стали пять программ. Это «Предпринимательство Подмосковья», «Управление имуществом и финансами Московской области», «Сельское хозяйство Подмосковья», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

В группу со средним уровнем эффективности вошли программы: «Архитектура и градостроительство Подмосковья», «Жилище», «Здравоохранение Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Культура Подмосковья», «Безопасность Подмосковья», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области».

«В Подмосковье в 2021 году реализовывалось 19 государственных программ. На достижение 759 показателей по всем программам было предусмотрено 1064,4 миллиарда рублей из всех источников финансирования. Фактическое исполнение — 1003,2 миллиарда рублей, или 94,2% от плана. В 2020 году этот показатель составил 94%, в 2019 — 90%», — отметила Наталия Масленкина.

На выполнение всех этих программ в прошлом году оказала влияние также эпидемическая обстановка во время пандемии коронавируса. Кроме того, не все подрядчики вовремя выполнили свои обязательства, поэтому приходилось расторгать контракты и заново проводить конкурентные процедуры. Тем не менее удалось по плану строить школы, детские сады, инфраструктуру для работы и отдыха, развивать научно-технический и туристический потенциал Московской области.