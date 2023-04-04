04 апреля 2023, 09:00
«Результат слаженной работы»: депутат ГД от Подмосковья — о сокращении числа обманутых дольщиков
Депутат ГД Колунов признал вклад эскроу-счетов в борьбу с недобросовестными застройщаками
Число обманутых дольщиков в Московской области сократилось почти в 10 раз за три года, рассказал депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов. По его словам, добиться этого удалось благодаря слаженной работе региональных властей и началу использования эскроу-счетов.
Так Колунов прокомментировал встречу губернатора Андрея Воробьева с президентом Владимиром Путиным. Глава Подмосковья доложил, что число обманутых дольщиков сократилось до 17,8 тысячи человек.
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«Это — прямой результат слаженной работы команды губернатора, ее эффективного взаимодействия со всеми ветвями власти, в том числе — с законодательной ветвью», — отметил Колунов.
Депутат добавил, что немаловажную роль в урегулировании этого вопроса сыграло использование эскроу-счетов. Парламентарий напомнил, что благодаря этому в случае банкротства застройщиков вложенные деньги возвращаются участникам ДДУ.
Колунов обратил внимание и на то, что в Московской области развивают колледжи для подготовки специалистов рабочих профессий.
«К слову, в некоторых подмосковных школах труд до сих пор такой, который преподавали нам — столярное и слесарное дело, кройка, шитье. Хорошо бы данный опыт распространить на всю страну!» — предложил депутат.
Андрей Воробьев встретился с Владимиром Путиным 3 апреля. Губернатор рассказал президенту, что в Подмосковье было 115 тысяч обманутых дольщиков, а сейчас — менее 18 тысяч.
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