Подмосковье 19 июля 2023, 18:40 Резиденты проекта «Поэтариум» выступят на литературном фестивале «Проект: Поэт» в Пушкино в августе Музей-заповедник "Усадьба "Мураново"

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Резиденты поэтического проекта «Поэтариум Инны Парфеновой» выступят на дневной программе литературного фестиваля «Проект: Поэт», который состоится 11 и 12 августа в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ им. Ф. И. Тютчева» в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей фестиваля выступят филолог, журналист, член Союза писателей России и основатель «Поэтариума» Инна Парфенова, артистка балета Большого театра и лауреат международных премий Алена Ледях, актриса и чтец Марина Чепрасова, музыкант и автор песен Кристина Цветкова, журналист Светлана Чмыхало и известная поэтесса Миралета.

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«Поэтариум» — это известный авторский арт-проект, объединяющий поэзию с различными видами искусства. Новаторским жанром программы является contemporary performance — истории в стихах, рассказанные эмоциональным языком современной хореографии.

Фестиваль «Проект: Поэт» третий год подряд посетят молодые и талантливые авторы. В этом году для гостей мероприятия выступят известные артисты Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Антон Лаврентьев, Алина Астровская, Елизавета Арзамасова и Екатерина Гусева, а также начинающие писатели и чтецы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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