Подмосковье 10 апреля 2023, 14:44 Резиденты особой экономической зоны «Дубна» проведут ярмарку вакансий 15 апреля Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Вакансии научно-производственного комплекса наукограда и резидентов особой экономической зоны «Дубна» представят на ярмарке 15 апреля. Событие будет интересным для выпускников вузов Подмосковья и жителей ближайших городов.

В ярмарке примут участие компании «ПСК Фарма», «Промтех-Дубна», «Энкор», «Дедал», «Консенсус», «Мега-Пласт», «Тензор» и многие другие. В числе востребованных профессий — IT-специалисты, инженеры, менеджеры, бухгалтеры и представители рабочих специальностей.

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На ярмарке соискатели смогут обсудить условия трудоустройства и пройти первичное собеседование. Студенты получат возможность договориться о возможности летней стажировки. Психологи проведут профориентационные тестирования для желающих.

Ярмарка вакансий пройдет в конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». Начало в 9:00.

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