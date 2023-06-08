Подмосковье 08 июня 2023, 14:09 Резиденты ОЭЗ в Подмосковье создали почти 9 тысяч рабочих мест Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Резиденты пяти особых экономических зон в Подмосковье создали почти девять тысяч рабочих мест. ОЭЗ имеют важное значение для региона: они способствуют развитию инфраструктуры, помогают привлекать инвестиции, содействуют трудоустройству населения и увеличению доходов региона. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Рабочие места в этих зонах создаются теми, кто в них инвестирует: это и иностранные, и отечественные компании. Сегодня на территории региона работают пять ОЭЗ, которые за время своей деятельности создали 8,9 тысячи рабочих мест, из них свыше 600 только за первый квартал 2023 года», — отметила Зиновьева.

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В Подмосковье находятся три ОЭЗ промышленно-производственного типа и две — технико-внедренческого. Всего на этих площадках работают свыше 200 компаний-резидентов. Статус резидента особой экономической зоны дает инвесторам право на получение льгот, включая нулевую ставку налога на имущество, землю и транспортный налог.

Экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

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