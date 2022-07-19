Резиденты ОЭЗ Подмосковья инвестировали почти 3,5 млрд рублей с начала 2022 года

Резиденты особых экономических зон Подмосковья инвестировали около 3,5 миллиарда рублей в первом квартале 2022 года. За этот период было создано около 400 новых рабочих мест, сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В январе–марте этого года резиденты пяти ОЭЗ Подмосковья вложили в реализацию своих инвестиционных проектов 3,45 миллиарда рублей. За этот же период на территории ОЭЗ региона было создано порядка 400 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», — отметила Зиновьева.

К примеру, компания «Гранат Био Тех», являющаяся резидентом ОЭЗ «Дубна», в январе–марте этого года инвестировала в развитие проекта по разработке и производству систем для взятия, хранения и транспортировки биоматериалов порядка 240 миллионов рублей. Еще один резидент — компания «Ядро Фаб Дубна» — вложила почти 200 млн рублей в проект создания производства вычислительной техники полного цикла.

Одним из наиболее активных инвесторов в ОЭЗ «Ступино Квадрат» стала компания «Фрозен Бек». В первом квартале этого года в проект создания производства замороженной хлебобулочной продукции компания вложила более 207 миллионов рублей.

Глава регионального Мининвеста напомнила, что по итогам 2021 года объем инвестиций резидентов ОЭЗ в Московской области составил порядка 21 миллиардов рублей, при этом было создано 1370 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о востребованности льгот и кредитных каникул для бизнеса в регионе.