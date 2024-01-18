Подмосковье 18 января 2024, 11:33 Резиденты ОЭЗ «Дубна» создадут еще 1,2 тысячи рабочих мест в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Еще 12 резидентов привлекли на территорию особой экономической зоны «Дубна» в прошлом году. Эти проекты помогут создать 1,2 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья.

«Новые резиденты ОЭЗ „Дубна“, привлеченные в прошлом году, планируют инвестировать в запуск своих предприятий 14,2 миллиарда рублей. За счет реализации этих проектов появится около 1,2 тысячи рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Сейчас в ОЭЗ «Дубна» работают 163 резидента. Это высокотехнологичные предприятия, на которых трудятся более семи тысяч человек.

В 2023 году в «Дубне» зафиксировали рекордный объем инвестиций — резиденты вложили в свои проекты более 9,2 миллиарда рублей.

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