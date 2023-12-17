Подмосковье 17 декабря 2023, 06:00 Резиденцию Деда Мороза в парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве отметили знаком качества Ольга Сычёва

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В парке «Дулевский» открылась резиденция Деда Мороза. Для гостей праздника подготовили сказочное представление и встречу с новогодним волшебником. Резиденции присвоили знак качества «Дед Мороз рекомендует».

«В нашей резиденции каждая деталь продумана с любовью и заботой, чтобы создать незабываемую атмосферу волшебства и праздника. Блестящая работа команды парка позволила войти в десятку лучших в своей номинации во всём Подмосковье», — рассказала директор центра «Дулевский» Виктория Беккер.

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Сотрудники «Мособлпарка» проверили резиденции более чем в 30 парках Подмосковья, в том числе в «Дулевском». Она оказалась в числе лучших. Именно по этой причине резиденция получила знак качества.

В парке дети и их родители смогут насладиться настоящими чудесами: посетить дом Деда Мороза, совершить увлекательные прогулки и познакомиться с пушистыми друзьями — белочками и кроликом. Резиденция Деда Мороза будет работать до окончания новогодних каникул. Каждый посетитель может отсканировать QR-код и получить подарок и поздравления.

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