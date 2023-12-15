Подмосковье 15 декабря 2023, 14:08 Резиденцию Деда Мороза в Королеве признали одной из лучших в Подмосковье Роман Савельев

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Резиденция Деда Мороза в Королеве вошла в топ-10 в Московской области. Всего в конкурсе участвовали около 100 парков.

«Мы отправляли видео и фото с оборудованной резиденцией, которая без преувеличения похожа на сказочное жилище всеми любимого Деда Мороза. Внутри находится электрический камин, единственный в нашем регионе. Также большую ставку мы сделали на украшение помещения: это игрушки, декоративные элементы, искусственная елка, гирлянды и многое другое», — заявил директор Центрального городского парка в Королеве Дмитрий Гудков.

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Внешне резиденция в Королеве не отливается от других, однако, внутри гостей встречает уютный камин, новогодние декорации, гирлянды и, конечно, символ Нового года — празднично украшенная елка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.

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