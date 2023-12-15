Подмосковье 15 декабря 2023, 15:28 Резиденцию Деда Мороза в Балашихе признали одной из лучших в Подмосковье Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Резиденция Деда Мороза в парке «Пехорка» в Балашихе стала одной из лучших в Подмосковье. Ее отметили знаком качества «Дед Мороз рекомендует».

Такую отметку получили две локации в Балашихе — это зона очага в парке «Пехорка» и резиденция Деда Мороза. Эта отметка означает высокий уровень качества и привлекательности для жителей и гостей Московской области.

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Всего отбирали пять мест по разным номинациям. Теперь локации, которые назвали лучшими, отметят наклейкой «Дед Мороз рекомендует». Мероприятие организовали при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

По проекту «Зима в Подмосковье» в парках открыты резиденции и почта Деда Мороза. Для жителей и гостей проводят бесплатные активности. Например, работают праздничные фотозоны, катки, лыжные трассы, горки, где можно покататься на тюбингах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

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