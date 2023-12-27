Подмосковье 27 декабря 2023, 08:16 Резиденцию Деда Мороза открыли в Щелкове Телеканал «360»

Читать 360tv в

Резиденцию Деда Мороза и Снегурочки открыли городском парке культуры и отдыха в Щелкове. Для детей подготовили анимационную программу со сказочными героями.

В этом году резиденция зимнего волшебника впервые работает в парке культуры и отдыха.

Реклама

«Здесь домик гораздо больше по размерам и может вместить всех любителей наших мастер-классов, которые будут проходить в рамках работы резиденции. <…> Уже 29 и 30 декабря все желающие могут приходить на наши игровые программы и мастер-классы в резиденции», — рассказала эксперт комитета культуры администрации городского округа Щелково Софья Сергученкова.

Посетить резиденцию можно будет и в новогодние праздники. Она будет работать с 16:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».