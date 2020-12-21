Резиденцию Деда Мороза открыли в Красногорске

Резиденция Деда Мороза начала работать в Городском парке подмосковного Красногорска. Там дети смогут встретиться с главным волшебником зимы и пообщаться с ним.

Об этом сообщило РИАМО в Красногорске.

«Дети смогут пообщаться с Дедом Морозом, рассказать ему о своих желаниях, отправить письмо в Великий Устюг», — процитировало издание слова директора МАУК «Парки Красногорска» Виталия Ковтуна.

Резиденция Деда Мороза будет работать в Красногорске в декабре и январе. Посетители смогут принять участие в различных мастер-классах и конкурсах, посетить кукольные спектакли, а также сделать фото с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Однако даже в сказочной атмосфере не забывают о мерах безопасности, которые необходимы из-за распространения коронавируса. В резиденции соблюдают все санитарные ограничения, а фотографироваться с зимними персонажами можно только одной семье за раз.

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