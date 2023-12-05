Подмосковье 05 декабря 2023, 09:44 Резиденцию Деда Мороза открыли в городском парке в Чехове Телеканал «360»

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Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Чехове. В городском парке дети вместе со сказочными персонажами зажгли иллюминацию на елке и открыли резиденцию Деда Мороза.

Емеля, волшебная щука и другие сказочные персонажи устроили детворе квест и вместе зажгли иллюминацию на елке. После под руководством Снегурочки дети развязали узел из символических лент и открыли резиденцию Деда Мороза.

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«В этом году мы в первый раз открыли резиденцию Деда Мороза. Там будут проходить мастер-классы на различные темы, <…> будут писать письма Деду Морозу», — рассказала художественный руководитель Дирекции парков культуры и отдыха городского округа Чехов Майя Полякова.

Резиденция зимнего волшебника будет работать ежедневно.

«В парке в течение всего декабря будут проходить мероприятия, с которыми вы можете ознакомиться в наших официальных соцсетях и на информационных стендах. Приглашаю всех провести приятно свои выходные и напитаться новогодним настроением», — временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Кроме того, вскоре в городском парке культуры откроют тюбинговую горку и лыжню протяженностью 2,5 километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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