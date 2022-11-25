Подмосковье 25 ноября 2022, 12:56 Резиденцию Деда Мороза откроют в Щелкове в декабре

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Городской парк в Щелкове совсем скоро преобразится к новогодним праздникам. На территории детского городка установят елку и откроют резиденцию Деда Мороза. Приносить письма для зимнего волшебника можно будет уже с 24 декабря.

Вместе с подготовкой к Новому году в Щелкове продолжается благоустройство городского парка. На территории детского городка установили площадку для занятий воркаутом, новую беседку, а также высадили 100 туй и яблонь.

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«Здесь появилась новая тропиночная сеть, мы полностью поменяли асфальтовое покрытие. Появятся два уютных отремонтированных помещения. В одном <...> расположится детское кафе. Второе помещение <...> для ребят, которые будут в соответствии с системным расписанием заниматься различными мастер-классами», — рассказала председатель комитета по туризму администрации городского округа Щелково Анастасия Кот.

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На этом благоустройство парков не заканчивается. По поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова сейчас ведутся работы в усадьбе Фряново и в Щелковском центральном парке.

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