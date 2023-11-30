Подмосковье 30 ноября 2023, 14:04 Резиденцию Деда Мороза откроют в Химках 1 декабря Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Резиденция Деда Мороза откроется в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках 1 декабря. Гости увидят представление «Зимний дракон» и примут участие в дискотеке.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Праздничная программа в музейно-выставочном комплексе «Артишок» состоится 1 декабря в 16:00. Вход свободный.

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Дед Мороз будет ждать гостей по пятницам с 16:00 до 18:00 и субботам с 11:00 до 13:00. Каждые выходные в «Артишоке» будут проводить мастер-классы, ярмарки мастеров, экскурсии и выставки. Расписание мероприятий есть на сайте выставочного комплекса.

Также в округе пройдет акция «Почта Деда Мороза». Отправить пожелания зимнему волшебнику в Великий Устюг можно из отделения Почты России в торговом центре «Мега».

Кроме того, 1 декабря пройдет мастер-класс по хоккею на Театральном катке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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