Подмосковье 20 февраля 2023, 13:30 Резиденция джаз-клуба Игоря Бутмана откроется в музее «Горки Ленинские» в Подмосковье

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Совместный проект джаз-клуба Игоря Бутмана и музея «Горки Ленинские» получил название «Jazzовые сезоны. Резиденция». Подробнее о новых перспективах рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

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Это будет цикл концертов и джазовых вечеров, наполненных неподдельными эмоциями и невероятной живой музыкой. Первая встреча состоится уже 8 Марта. Перед гостями выступят Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова.

«Много лет мы проводим в музее-заповеднике „фестиваль „Jazzовые сезоны“, а теперь хотим представить новый круглогодичный музыкальный проект. Уверен, что он станет значимым центром притяжения туристов и вне летнего сезона», — отметил народный артист России Игорь Бутман.

Тысячи жителей Подмосковья и ближайших регионов уже побывали на ежегодном джазовом фестивале в «Горках Ленинских». Три года подряд событие входит в топ-10 лучших джазовых фестивалей России на открытом воздухе.

Новый проект позволит любителям джаза наслаждаться музыкой и вне фестиваля, в течение всего года. На сцену будут выходить лучшие музыканты страны, а также приглашенные звезды международной сцены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнать новости о любых ярмарках и концертах в Подмосковье. Сейчас там можно найти много масленичных мероприятий, включая необычные.