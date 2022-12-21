Подмосковье 21 декабря 2022, 09:44 Резиденция Деда Мороза открылась в парке «Раздолье» в Одинцове

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Резиденция Деда Мороза начала работу в парке «Раздолье» в Одинцове. Маленьким посетителям провели мастер-классы, показали фокусы и подарили подарки.

Дети читали стихи и пели песни Деду Морозу, участвовали в играх на свежем воздухе и помогали зимнему волшебнику зажечь новогоднюю елку. Самых маленьких гостей парка ждали семейные квесты и эстафеты.

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«Попали сюда с ребенком, приехали и остались очень довольны, потому что попали в какую-то волшебную зимнюю сказку», — отметила гостья парка «Раздолье» Виктория Девяткина.

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Резиденция зимнего волшебника в Одинцове будет работать каждый день до 8 января. В новогодние праздники двери резиденции будут открыты с 17:00 до 19:00.

Также в парках округа работает «Почта Деда Мороза». Рассказать о своих мечтах, пожеланиях и планах в письме могут как дети, так и взрослые. Все письма будут упакованы и доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

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