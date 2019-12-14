Резиденция Деда Мороза открылась в главном парке Красногорска

Больше 3,5 тысячи человек приняли участие в праздничном открытии зимнего сезона в городском парке Красногорска. К празднику подготовились основательно: завезли несколько самосвалов снега, протянули три километра гирлянд, построили самый настоящий дом — резиденцию Деда Мороза.

Торжества начались с яркого представления, фаер-шоу и зажжения огней на новогодней ели возле малой сцены парка. Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина поздравила всех с наступающими праздниками и пригласила принять активное участие во всех мероприятиях в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Источник фото: пресс-служба администрации Красногорска

По словам главы округа, афиша культурных и спортивных мероприятий, народных гуляний и праздников — это 1200 активностей, рассчитанных на людей абсолютно всех возрастов.

Кульминацией вечера стало открытие резиденции Деда Мороза. С сегодняшнего дня здесь будут проходить творческие мастер-классы и интерактив для детей.

Источник фото: пресс-служба администрации Красногорска

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Расписание работы резиденции Деда Мороза:

15, 21, 22, 26, 27, 28,29, 30 декабря с 14:00 до 17:00 — работа волшебной мастерской Деда Мороза (творческие мастер-классы). 26,27, 28, 29, 30 и 31 декабря с 12:00 до 14:00 — новогодние интерактивные программы.

Вне зависимости от расписания, в круглосуточном режиме работает почта Деда Мороза. Новогоднее послание главному волшебнику зимы можно отправить через почтовые ящики, которые устанавливают в четырех городских парках — в городском парке, в детском городке «Сказочный», парке «Опалиховский пруд» и ПКиО «Ивановские пруды».