Резиденция Деда Мороза открылась в Красногорске

В городском парке Красногорска начала принимать гостей резиденция Деда Мороза. Посещение бесплатное, но нужно обязательно записаться. Детей ждут мастер-классы, фотосессии, игры и, конечно, общение с главным волшебником Нового года.

Источник фото: телеканал «360»

В резиденции Деда Мороза в Красногорске соблюдены все правила безопасности. В раздевалке стоят антисептики, посетителей пускают только в масках, соблюдается социальная дистанция.

Сфотографироваться с Дедом Морозом можно будет на протяжении всех новогодних праздников. Волшебник будет находиться в резиденции каждый день, с 15:00 до 18:00.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за пандемии в гостях у волшебника одновременно могут находиться не больше 15 человек, поэтому не забудьте записаться перед посещением. Сделать это можно на сайте parkikrasnogorska.ru. Там же размещена программа.

Резиденция полностью безопасна, так как у Деда Мороза есть антитела.