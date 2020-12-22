22 декабря 2020, 19:10
Резиденция Деда Мороза открылась в Красногорске
В городском парке Красногорска начала принимать гостей резиденция Деда Мороза. Посещение бесплатное, но нужно обязательно записаться. Детей ждут мастер-классы, фотосессии, игры и, конечно, общение с главным волшебником Нового года.
В резиденции Деда Мороза в Красногорске соблюдены все правила безопасности. В раздевалке стоят антисептики, посетителей пускают только в масках, соблюдается социальная дистанция.
Сфотографироваться с Дедом Морозом можно будет на протяжении всех новогодних праздников. Волшебник будет находиться в резиденции каждый день, с 15:00 до 18:00.
Из-за пандемии в гостях у волшебника одновременно могут находиться не больше 15 человек, поэтому не забудьте записаться перед посещением. Сделать это можно на сайте parkikrasnogorska.ru. Там же размещена программа.
Резиденция полностью безопасна, так как у Деда Мороза есть антитела.