Подмосковье 08 апреля 2024, 12:38 Резидент ОЭЗ «Дубна» создал уникальную заживляющую повязку Компания «Эверс»

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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эверс» зарегистрировала новое медицинское изделие — мазевую сетчатую стерильную повязку для заживления ран. Предприятие уже приступило к выпуску продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тысяч единиц этой продукции», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, инвестиции в проект составили 11 миллионов рублей. Генеральный директор компании Алиса Бородина сообщила, что уникальность изделия заключается в том, что в качестве носителя мазевой основы выбрали химически неактивную адсорбируемую сетку. Она медленно отдает мазь в рану, выполняя роль импланта для грануляционных процессов в ране.

Повязку можно использовать как в клинических, так и домашних условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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