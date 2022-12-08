Подмосковье 08 декабря 2022, 17:37 Резидент ОЭЗ «Дубна» начнет разрабатывать ПО для проектирования газопроводов

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В Дубне будут разрабатывать программное обеспечение для проектирования газопроводов. На совещании при правительстве Московской области компания «Интехэнерго» презентовала проект по созданию собственной технологии автоматизации проектирования, рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Бизнес-план компании был согласован по упрощенной схеме — без прохождения экспертного совета, уточнила зампред.

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«Новый программный продукт компании „Интехэнерго“ позволит российским предприятиям отказаться от импортных аналогов при решении стратегических задач по развитию газотранспортных систем. Инвестпроект по реализации этих планов был согласован на профильном совещании, что позволит компании получить статус резидента ОЭЗ „Дубна“», — сообщила Екатерина Зиновьева.

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Она добавила, что в рамках реализации проекта компания планирует создать около 30 высококвалифицированных рабочих мест.

Также на совещании был проведен экспертный совет, на нем были согласованы изменения в соглашения трех действующих резидентов ОЭЗ «Дубна». Компания «Окей Вижен Технологии» и Дубненский завод коммутационной техники увеличили объем инвестиций в свои проекты, а резидент «Эйс Технологии» расширил направления технико-внедренческой деятельности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Долгопрудном в 2023 году откроют технопарк и кампус для одаренных учеников.

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